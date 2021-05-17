(ÖZET) PSG - Reims maç sonucu: 4-0

Ligue 1'in 37. haftasında Reims'i konuk eden PSG, rahat bir galibiyet aldı. Parc des Princes'de oynanan ve Clement Turpin'in yönettiği maçı 4-0 önde tamamlayan PSG, Lille'in puan kaybettiği haftada fırsatı kaçırmadı.

Neymar, Mbappe, Marquinhos ve Kean'in golleriyle sonuca giden Paris ekibi, lider Lille ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Reims, Abdelhamid’in 11. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Son haftaya Lille 80 puanla lider, PSG ise 79 puanla 2. sırada girecek. Lille, Angers deplasmanında 3 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Lille'in olası puan kaybında yıldızlar topluluğu PSG, Brest engelini 3 puanla aşarsa zafere ulaşacak.







