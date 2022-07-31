(ÖZET) PSG - Nantes maç sonucu: 4-0

Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain, Fransa Süper Kupası'nda Nantes ile karşı karşıya geldi. Yıldız futbolcularının sahne aldığı mücadelede rakibini 4-0 mağlup eden PSG kupaya uzanan taraf oldu.

Mücadeleye etkili başlayan PSG, 22. dakikada Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 45+5. dakikada sahyneye çıkan Neymar farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı PSG'nin 2-0'lık üstünlüğü ile geçilirken 57. dakikada Sergio Ramos skoru 3-0'a getirdi. Maçın sonucunu ise 82. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile Neymar belirledi.

Mücadelenin 81. dakikasında Castelletto'nun kırmızı kart görmesiyle Nantes sahada 10 kişi kalırken, Fransız ekibinin Galatasaray 'dan transfer ettiği Mostafa Mohamed, 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte PSG, 11 kez Fransa Süper Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.



