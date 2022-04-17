(ÖZET) PSG-Marsilya maç sonucu: 2-1

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'lı PSG, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı konuk etti. Başkent temsilcisi yıldızlarının golleriyle 3 puanın sahibi oldu.

PSG mücadeleye hızlı başladı. Henüz 12. dakikada Neymar fileleri sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra beraberlik için rakip kaleye yüklenen Marsilya aradığı golü 31'de Hırvat stoperi Duje Caleta-Car'la buldu ve skora denge geldi.

İlk yarı tam bu skorla bitti denirken, uzatma anlarında PSG lehine penaltı kararı çıktı ve beyaz noktanın başına geçen Kylian Mbappe devrenin sonucunu belirledi: 2-1.

İkinci devre başlarken Cengiz Ünder yerini Amine Harit'e bıraktı. İkinci yarıda da PSG üstünlüğü olsa da Marsilya iyi savunma yaptı. 84'te hatta ani atakta William Saliba ağları sarstı ancak Saliba'nın golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Konuk ekip bu kararla yıkıldı.

Maçın kalan bölümünden de gol sesi çıkmayınca mücadeleyi lider PSG 2-1 kazandı. Bu sonuçla Başkent temsilcisi puanını 74'e yükseltti. Marsilya ise 59 puanla PSG'yi takibini sürdürdü.







