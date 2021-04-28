ÖZET | PSG - Manchester City maç sonucu: 1-2

29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finali öncesi yarı final kapışmasında son finalist PSG, İngiliz devi Manchester City'yi evinde kaybetti. Pep Guardiola'nın ekibi böylece gelecek hafta oynanacak rövanş öncesi avantaj sağladı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiç yenilmeyen 10 galibiyet 1 beraberlik alan Manchester City böylece tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi finaline yaklaştı. Geçen sezon finalde kaybeden PSG ise evinde büyük yara aldı. Bayern Münih ve Barcelona gibi iki dev takımı geçen Pochettino'nun ekibi maçı da 10 kişi tamamladı. Ev sahibi takımdan Gueye 77.dakikada oyun dışında kaldı.

15.dakikada PSG, Marquinhos ile 1-0 öne geçti

64.dakikada Kevin de Bruyne skoru 1-1'e getirdi

71.dakikada Mahrez skoru Manchester City adına 2-1'e getirdi





PSG - Manchester City ilk 11'ler:

PSG: Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, Paredes, Verratti, Di Maria, Neymar, Mbappe

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Mahrez, Foden, Bernardo Silva



