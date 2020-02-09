(ÖZET) PSG - Lyon maç sonucu: 4-2

Fransa Ligue 1’de son iki sezondur şampiyon olan ve bu sezon da en yakın rakibi Marsilya'ya 12 puan fark atan PSG, Lyon'u konuk etti. Parc des Princes'de rakiplerine ezici bir üstünlük kuran PSG, Lyon karşısında da zorlanmadı.

Mücadelenin 22. dakikasında sahneye çıkan Angel Di Maria, skor perdesini açan isim oldu. 38'de Kylian Mbappe, farkı 2'ye çıkarırken, ilk 45 dakika Thomas Tuchel'in öğrencilerinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da golle başlayan PSG, Marçal'ın kendi kalesini hedef almasıyla farkı 3'e çıkardı.

52'de Martin Terrier ile golü bulan Lyon, 59'da Moussa Dembele'nin ağları sarsmasıyla farkı 1'e indirdi.

Art arda yediği gollerin şokunu çabuk atlatan ve oyunun kontrolünü yeniden eline alan PSG, 79'da Edinson Cavani'nin attığı golle sahadan 4-2 galip ayrıldı ve 61 puanla liderliğini sürdürdü.

Kadrosunda Mbappe, Cavani, Neymar, Di Maria, Icardi gibi yıldızları bulunduran Paris ekibi ligde son 5 maçını kazanırken, son 12 maçtır da mağlubiyet yüzü görmedi.

Eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes ve bir dönem Galatasaray forması giyen Jason Denayer’in de yer aldığı Lyon ise ligde 33 puan ile 9. sırada yer aldı. Lyon, ligdeki son üç maçında sadece 1 puan alabildi.



