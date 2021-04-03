ÖZET | PSG - Lille maçı sonucu: 0-1

Fransa Ligue 1'de sezonun belki de en önemli maçını Lille kazandı. Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren PSG karşısında Jonathan David'in golüyle 1-0 kazanan Lille puanını 66 yaparken zirveyi devraldı.

Koronavirüse yakalanan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almazken Burak Yılmaz 73.dakikada oyuna dahil oldu. Maçın son anlarında Neymar ile Tiago Djalo kırmızı kart gördü

FRANSA LIGUE 1 PUAN DURUMU