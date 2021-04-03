ÖZET | PSG - Lille maçı sonucu: 0-1
Fransa Ligue 1'deki liderlik yarışında müthiş maçı Lille kazandı. Mbappe'li ve Neymar'lı PSG, Burak Yılmaz önderliğindeki Türk yıldızların takımı Lille karşısında evinde 1-0 kaybetti. Koronavirüse yakalanan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almazken Burak Yılmaz ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Puanını 66 yapan Lille yeniden lider oldu ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı
Fransa Ligue 1'de sezonun belki de en önemli maçını Lille kazandı. Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren PSG karşısında Jonathan David'in golüyle 1-0 kazanan Lille puanını 66 yaparken zirveyi devraldı.
Koronavirüse yakalanan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almazken Burak Yılmaz 73.dakikada oyuna dahil oldu. Maçın son anlarında Neymar ile Tiago Djalo kırmızı kart gördü