(ÖZET) PSG-Club Brugge maç sonucu: 1-0

Şampiyonlar Ligi A grubu dördüncü maçında PSG, Parc des Prince'de Belçika ekibi Club Brugge'u ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 21. dakikada Icardi'nin attığı golle skoru 1-0'a getirdi.

Bu golün ardından başka gol pozisyonu olmayınca ilk yarıya ekipler 1-0'lık PSG'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. yarısında daha istekli bir Brugge sahadaydı. Ancak Clement'in öğrencileri yakaladıkları fırsatlardan yararlanamadı.

Zorlu deplasmanda Belçika ekibi 1-0 gerideyken 76. dakikada Club Brugge, Mbaye Diagne'nin yerde kalmasının ardından penaltı kazandı.

Topun başına Diagne geçti. Galatasaray'dan kiralık olarak Brugge'e transfer olan ve Sarı Kırmızılı forma altında penaltı golleriyle yıldızlaşan Diagne, penaltıyı değerlendiremedi ve takımını olası bir puandan etti.

Mücadele 1-0'lık PSG'nin üstünlüğü ile sona erdi ve Fransız ekibi gruptan çıkmayı garantiledi.



