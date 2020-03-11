(ÖZET) PSG - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kendi sahasında, seyircisiz karşılaşmada Fransız ekibi PSG, Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0'la geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı. İlk maçı Dortmund 2-1 kazanmıştı.

PSG bu galibiyetle 2015/2016 sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çeyrek finale çıkmış oldu.

Brezilyalı yıldız Neymar 28. dakikada PSG'yi 1-0 öne geçiren golü attı. 45. dakikada ise Juan Bernat skoru Fransızlar adına 2-0 yaptı. Maç bu skorla biterken son analrda Emre Can ve Neymar sert şekilde tartıştı ve Emre Can direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.







