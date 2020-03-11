(ÖZET) PSG - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu rövanş maçında Fransız temsilcisi Paris Saint Germain, Borussia Dortmund'u Paris'te 2-0 yendi ve toplamda 3-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın son anlarında Neymar'la sert bir tartışma yaşayan Emre Can kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kendi sahasında, seyircisiz karşılaşmada Fransız ekibi PSG, Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0'la geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı. İlk maçı Dortmund 2-1 kazanmıştı.
PSG bu galibiyetle 2015/2016 sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çeyrek finale çıkmış oldu.
Brezilyalı yıldız Neymar 28. dakikada PSG'yi 1-0 öne geçiren golü attı. 45. dakikada ise Juan Bernat skoru Fransızlar adına 2-0 yaptı. Maç bu skorla biterken son analrda Emre Can ve Neymar sert şekilde tartıştı ve Emre Can direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.