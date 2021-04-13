(ÖZET) PSG - Bayern Münih maç sonucu: 0-1

Şampiyonlar Ligi'nde dev maçın kazananı Bayern, turu geçeni ise PSG oldu. İlk maçı 3-2 kaybeden Bayern, PSG'nin evinde maça iyi başlayan taraftı. Sağlı sollu ataklarla Fransız ekibini bunaltan Almanlar, 30'da Eric Choupo-Moting'le golü buldu ve ilk yarıyı da 1-0 öne tamamladı.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Bayern Münih bir türlü golü bulamadı.Hem iki takım kalecileri Navas ve Neuer, hem de savunmalar çok kritik hamlelerde bulundular. Mbappe ve Neymar da kontrataklarda kaçırdıkları gollerle adeta saç baş yoldurdular. Neymar'ın iki pozisyonunda top direkten döndü.

90 dakika 1-0 Bayern Münih üstünlüğüyle sona ererken iki maç toplamında skor 3-3 oldu ancak deplasman golü avantajıyla turu geçen Mauricio Pochettino'nun öğrencileri oldu.

İki takımın ilk 11'leri:

PSG:

Navas, Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo, Paredes, Gueye, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappe

Bayern Münih:

Neuer, Pavard, Boateng, Hernandez, Davies, Kimmich, Alaba, Sane, Müller, Koman, Choupo-Moting



