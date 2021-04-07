(ÖZET) Porto - Chelsea maç sonucu: 0-2

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Chelsea Porto deplasmanındaydı. İlk yarıda 32. dakikada Mason Mount Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarıyı İngilizler 1-0 önde tamamladı. 85. dakikada 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu en Chilwell Maviler adına skoru 2-0 yaptı ve Tuchel'in öçğrencileri rövanş için çok büyük avantaj elde etti.

Rövanş maçı 13 Nisan'da oynanacak. Maç koronavirüs tedbirleri nedeniyle Sevilla'nın stadı Sánchez Pizjuan'da oynandı.

İki takımın ilk 11'leri:

Porto: Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu; Grujic, Uribe, Otavio; Tecatito, Luis Diaz, Marega.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz, Werner.