(ÖZET) Porto-Atletico Madrid maç sonucu: 1-3

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde tüm gözler B Grubu'ndaydı... Porto ile Atletico Madrid arasında Estadio do Dragao'da oynanan kritik 90 dakikada gülen taraf konuk takım oldu.

Haftaya son sırada giren İspanyol devi, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve tur biletini kaptı. Diego Simeone yönetimindeki Madrid devine galibiyeti getiren goller; Antoine Griezmann, Angel Correa ve Rodrigo de Paul'den geldi.

Haftaya 2. sırada giren ve beraberlik halinde gruptan çıkacak olan Porto'ya uzatma dakikalarında Sergio Oliveira'nın penaltı golü yeterli olmadı. Atletico'da Carrasco, 67. dakikada, Porto'da ise Wendell, 70. dakikada, Agustin Marchesin ise 75. dakikada kırmızı kart gördüler.

Gruptaki diğer maçta Liverpool, Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek 6'de 6 yaptı. Bu sonuçlar sonrası Liverpool ve Atletico Madrid bir üst tura yükseldi. Porto ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

6. ve son maçların ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- Liverpool / 18 puan

2- Atletico Madrid / 7 puan

3- Porto / 5 puan

4- Milan / 4 puan







