(ÖZET) Portekiz - Kuzey Makedonya maç sonucu: 2-0

Dünya Kupası Elemeleri Play-Off yarı finalinde Milli Takımımızı 3-1 mağlup ederek eleyen Portekiz, final mücadelesinde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı saf dışı bırakan Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.

Bruno Fernandes'in yıldızlaştığı maçta Portekiz sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılarak Dünya Kupası biletini kazanmayı başardı.

Maçta baştan sona etkili bir oyun sergileyen Portekiz Milli Takımı, 32. dakikada Bruno Fernandes'in golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarısı 1-0'lık Portekiz üstünlüğü ile geçilen maçın 65. dakikasında yeniden sahneye çıkan Bruno Fernandes, farkı 2'ye yükselmeyi başardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Portekiz sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Kuzey Makedonya, Dünya Kupası hayallaerine veda ederken, Portekiz ise 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.



