(ÖZET) Portekiz - İsviçre maç sonucu: 4-0

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, José Alvalade Stadyumu'nda İsviçre'yi konuk etti. Cristiano Ronaldo önderliğinde sahasında sürprize izin vermeyen Portekiz sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı. Maçta 2 gol atan 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla 117. golüne atarak kendi rekorunu geliştirmeye devam etti.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada William Carvalho, 35 ve 39. dakikada Cristiano Ronaldo ve 68. dakikada Joao Cancelo kaydetti.

Portekiz ilk maçında İspanya ile 1-1'lik skorla berabere kalmıştı. Bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. İsviçre ise ilk maçında da Çekya'ya 2-1'lik skorla yenilince henüz Uluslar Ligi'nde puanla tanışamadı.







