ÖZET | Polonya - Slovakya maç sonucu: 1-2

EURO 2020 E Grubu’nun ilk maçında Polonya ile Slovakya, Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinde kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf Slovaklar oldu.

Karşılaşmanın ilk golünü 18. dakikada Szczesny'den (kendi kalesine) geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Mak'ın sert şutunda top direkten kaleci Szczesny'e çarparak ağlarla buluştu ve ilk yarı Slovakya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Polonya oldu. Henüz ilk dakika içerisinde gelişen atakta Polonya, Karol Linetty'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmada son sözü 68. dakikada Milan Skriniar söyledi ve Slovakya sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Mücadelenin 62. dakikasında Polonyalı futbolcu Krychowiak kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Hamsik 90 dakika oynadı

Slovakya'da Trabzonspor 'un yeni transferi Marek Hamsik, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Polonya'nın 2. rakibi İspanya

Polonya gruptaki ikinci maçında 19 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de İspanya ile karşılaşacak. Slovaklar ise 18 Haziran Cuma günü saat 16.00'da İsveç ile 3 puan mücadelesi verecek.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 10: Slovakya Ondrej Duda ile gole yaklaştı. Sol kanattan topla ilerleyen Ondrej Duda ceza sahası yayında şut açısını bulur bulmaz yaptığı yerden sert vuruş az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 18 GOL: Slovakya, Szczesny'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Mak'ın sert şutunda top direkten kaleci Szczesny'e çarparak ağlarla buluştu.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Slovakya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46 GOL: Polonya, ikinci yarıya golle başladı. Kırmızı beyazlılar, Karol Linetty'nin attığı golle skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Dakika 62 KIRMIZI KART: Polonya'da rakibine sert giren Grzegorz Krychowiak, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dakika 68 GOL: Slovakya, Milan Skriniar ile bir kez daha öne geçti ve skor 2-1 oldu.

Dakika 90: Karşılaşma Slovakya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Polonya - Slovakya 11'ler:

Polonya: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Krychowiak, Linetty, Rybus; Klich, Zielinski; Lewandowski

Slovakya: Dubravka; Pekarík, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.