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(ÖZET) Polonya - İsveç maç sonucu: 2-0

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off finalinde Polonya, Silesian Stadyumu’nda İsveç’i konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Polonya, Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.

29 Mart 2022, Salı 23:58 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Polonya - İsveç maç sonucu: 2-0

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off finalinde Polonya, Silesian Stadyumu’nda İsveç’i konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Polonya, Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Polonya, Robert Lewandowski’nin 49’uncu dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 72’nci dakikada Polonya, Piotr Zielinski’nin golüyle skoru 2-0’a getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi 2-0 kazanan Polonya, Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.

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