(ÖZET) Pınar Karşıyaka-San Pablo Burgos maç sonucu: 59-64

Rusya’nın Nizhny Novogorod kentindeki 8’li final organizasyonunda çeyrek finalde Çekya’dan ERA Nymburk’un ardından İspanyol Casademont Zaragoza’yı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, final maçında geçen sezon da kupayı kazanan Hereda San Pablo Burgos’a yenilerek kupaya uzanamadı. Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında yine başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 2012-2013 sezonunda İzmir’deki EuroChallenge Kupası Dörtlü Finali’nde finale yükselmiş, Rus ekibi Krasnye Krylia’ya yenilmişti.

Türk takımlarının 14. kez final oynadığı Avrupa kupalarında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes ile Fenerbahçe gibi ikişer defa finalde kaybetti. Bu takımların dışında Banvit, TOFAŞ ve Trabzonspor da birer kez finale yükselmelerine rağmen kupayı kazanamadı.

2016-2017’den beri oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi’nde sırasıyla Tenerife (İspanya), AEK (Yunanistan), Virtus Bologna (İtalya) takımlarının ardından Hereda San Pablo Burgos iki kez üst üste birinciliğe ulaştı. Bu sezona kadar Tenerife ve AEK’nin ikişer kez finale yükseldiği organizasyonda Pınar Karşıyaka gibi Banvit, Monaco (Fransa) ve Virtus Bologna da birer kez finalde oynamıştı.

Pınar Karşıyaka’nın başarılı oyuncuları Amath M’Baye ile Tony Taylor, 2018-2019’da Virtus Bologna ile kazandıkları kupayı bu sefer elde edemedi.

1. Periyot Sonucu | Pınar Karşıyaka 13-15 San Pablo Burgos

İlk Yarı Sonucu | Pınar Karşıyaka 28-29 San Pablo Burgos

3. Periyot Sonucu | Pınar Karşıyaka 39-46 San Pablo Burgos

Maç Sonucu | Pınar Karşıyaka 59-64 San Pablo Burgos