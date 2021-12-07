(ÖZET) Paris Saint-Germain - Club Brugge maç sonucu: 4-1

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son 16 turuna kalmayı daha önce garantileyen Paris Saint-Germain sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk etti. Sahadan 4-1'lik galibiyet ile ayrılan PSG, puanını 11'e yükselterek Manchester City'nin ardından ikinci olarak bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmaya ev sahibi PSG hızlı başladı. Fransız yıldız Kylian Mbappe, 2. ve 7. dakikalarda bulduğu goller ile takımını 2-0 öne geçirdi. 38. dakikada sahneye Lionel Messi çıktı ve farkı 3'e yükselten golü ağlara gönderdi. İlk yarı PSG'nin 3-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

68. dakikada Rits, Club Brugge adına farkı 2'ye indirmiş olsa da 76. dakikada Lionel Messi penaltıdan farkı tekrardan 3'e çıkardı ve maçın skorunu belirledi. PSG sahadan 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Mbappe ve Messi tarihe geçti

Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinde 30 gole ulaşan en genç futbolcu olmayı başardı.

Messi ise Brugge ağlarını sarsarak, Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı kulübe karşı gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.

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