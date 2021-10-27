(ÖZET) Panathinaikos-Anadolu Efes maç sonucu: 95-69

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında Panathinaikos'a 95-69'luk skorla mağlup oldu. Bu sonuçla ligdeki 5. mağlubiyetini alan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman 3. çeyrekte 2. teknik faulünü alarak oyundan ihraç edildi. Maça ise Panathinaikos'ta Macon bulduğu 34 sayı ile adeta damga vurdu.

Detaylar geliyor...

İLK ÇEYREK SONUCU: Panathinaikos 22-13 Anadolu Efes

İLK YARI SONUCU: Panathinaikos 52-35 Anadolu Efes

3. ÇEYREK SONUCU: Panathinaikos 78-55 Anadolu Efes

MAÇ SONUCU: Panathinaikos 95-69 Anadolu Efes