Turkish Airlines EuroLeague’in 6. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, zorlu mücadeleden 86-70’lik skorla mağlup ayrıldı ve 6. maçındaki 2. yenilgisini aldı. Efes, rakibine karşı oynadığı son 6 maçın 5'ini de kaybetmiş oldu.

Panathinaikos ise bu sezon 6. maçında 3. kez galip geldi.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Karşılaşmaya Jimmer Fredette'in dış şutları ile etkili başlayan Panathinaikos, 5:26 kala 14-6'lık üstünlüğü yakaladı. Ergin Ataman'ın molası sonrası Efes, 3:57 kala skoru 14-10'a getirdi. DeShaun Thomas ve Tyrese Rice ile yeni etkili olan Panathinaikos, 3:09 kala skoru 20-10 yaptı. Kalan bölümde Simon ile üst üste sayılar bulan temsilcimiz, ilk çeyreği 24-19 ile sonlandırdı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 24-19

İkinci çeyreğe oyun kurucuları Larkin ve Micic'in sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 5:53 kala skoru 29-28'e getirdi. Sonrasında yine Fredette ile etkili olan Panathinaikos, 2:29 kala 38-31 ile farkı 7 sayıya çıkardı. Kalan bölümde Larkin ile sayılar bulan Anadolu Efes, ilk yarıyı 42-38 ile noktaladı.

İLK YARI SONUCU: 42-38

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, Singleton'ın sayılarıyla 6:33 kala 46-46'lık eşitliği yakaladı. 4:42 kala da Larkin'in serbest atışları, skoru 51-54'e getirdi. Sonrasında 12-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, çeyreği 63-54 ile sonlandırdı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 63-54

Son çeyreğe de iyi başlayan Panathinaikos, Rice ve Wesley Johnson'ın basketleriyle 8:03 kala skoru 68-55 yaptı. Shane Larkin ve Chris Singleton'ın etkili oyunuyla temsilcimiz, 6:37 kala skoru 71-63'e getirdi. Fakat kalan bölümde Rice ile etkili olan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 86-70'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 86-70