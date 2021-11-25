(ÖZET) Olympiakos - Fenerbahçe maç sonucu: 1-0

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 5 puanlı Fenerbahçe direkt rakibi olan 6 puanlı Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz maça hem Yunanistan'da alınan 3-0'lık mağlubiyetin rövanşını almak hem de grup ikinciliğine yükselmek için çıktı. Fakat Sarı-Lacivertliler'in planları tutmadı, Kırmızı-Beyazlılar, 90. dakikada Tiquinho'nun attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'ne resmen veda etti.

Grubun diğer maçında lider Eintracht Frankfurt da grup sonuncusu Antwerp 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe ikili averajda Antwerp'in önünde olması nedeniyle 3.'lüğünü garantiledi ve Konferans Ligi biletini aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları 9 Aralık'ta oynanacak.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

DİREK

18' Berisha'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu soluna çekip, yakın köşeye çok sert vurdu ancak direk gole izin vermedi.

20' Bu kez de İrfan sol kanattan içerdeki Berisha'ya servisi yaptı fakat Alman forvetin şutu yandan auta çıktı.

21' Savunmadan seken topla buluşan Lala, sağ çaprazdan topu soluna çekip vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

31' Olympiakos atağını kale önünde uzaklaştırmak isteyen Sosa gelişigüzel vurdu, top El Arabi'ye çarpıp kaleye yöneldi. Ancak Berke Özer hazırlıksız olmasına rağmen çok iyi uzandı ve topu kornere tokatladı.

37' Sol kanatta topla buluşan Onyekuru penaltı noktası üzerindeki El Arabi'yi gördü. El Arabi uzak köşeye ters bir vuruş yaptı ancak top yandan auta çıktı.

39' Berisha'nın kullandığı frikikte top üstten dışarıya gitti.

45' İlk yarının sonuna +1 ekleniyor.

..Ve ilk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

47' Olympiakos atağında Camara ceza yayı üzerinden vurdu, Kim'e çarpan top kornere gitti.

53' Zajc çalımlarla içeri girdi, savunmadan seken top ceza alanında Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan ayak içiyle uzak direğe doğru sert vurdu fakat çerçeveyi bulamadı.

70' Bu dakikalar itibarıyla oyunda tempo iyice düşmüş durumda.

73' Sol kanattan Reabcuik'un ortasında ön direkte topla buluşan El-Arabi sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde yandan dışarıya gitti.

78' Sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Lala vurdu, top yan ağlarda kaldı.

GOL

90' Sol kanattan Reabcuik'un yerden kale sahasının önüne doğru sert kestiği topu Tiquinho tamamladı: 1-0.

Karşılaşma sona erdi.

Olympiakos - Fenerbahçe 11'ler

Olympiakos: Vaclik, Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi.

Fenerbahçe: Berke, Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Sosa, Zajc, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Berisha.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.

D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca son dakika sakatlığı bulunan Mesut Özil de kadroda yer almıyor.

Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 9 Aralık'ta Eintracht Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.

Olympiakos ligde lider

Yunanistan Birinci Futbol Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken Olympiakos, namağlup liderliğini sürdürüyor.

Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Pire ekibi, hanesine 26 puan yazdırdı. En yakın rakibi AEK'nın 6 puan önünde bulunan Olympiakos, ligdeki son 5 maçını kazanmayı başardı.