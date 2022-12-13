(ÖZET) Olympiakos-Fenerbahçe Beko maç sonucu: 94-67

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'nin 13. haftasında deplasmanda Olympiakos'la karşı karşıya geldi. ALBA Berlin deplasmanında rakibini 75-104 yenerek liderliğini sürdüren ve moral depolayan Dimitris Itoudis'in, Yunanistan'da kaybetti. Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan, Juan Carlos Garcia, Olegs Latisevs, Damir Javor hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı 94-67 kazanan Olympiakos, 9. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise 13. maçındaki 3. mağlubiyetini Yunanistan deplasmanında yaşadı.

Sarı Lacivertliler'de tedavi süreçleri devam eden Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Johnathan Motley ile hastalığı bulunan Tarık Biberovic maçta forma giyemedi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 16 Aralık Cuma günü ise Cazoo Baskonia ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20:45’te başlayacak.

1. Çeyrek Sonucu | Olympiakos 31-11 Fenerbahçe Beko

İlk Yarı Sonucu | Olympiakos 58-31 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek Sonucu | Olympiakos 74-51 Fenerbahçe Beko

Maç Sonucu | Olympiakos 94-67 Fenerbahçe Beko