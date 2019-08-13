(ÖZET) Olympiakos - Başakşehir maç sonucu: 2-0

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Başakşehir, net fırsatlardan yararlanamayınca ilk yarı eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda ise Olympiakos cezayı kesti. 55. dakikada Semedo, 78. dakikada ise Valbuena, skoru belirledi.

İlk maçı 1-0 kaybeden Başakşehir, rövanş maçından da 2-0 mağlup ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme Turunda veda etti. Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada Attamah’ın kaptırdığı topla Medipol Başakşehir yarı sahasının ortasında topla buluşan Guilherme, yaklaşık 30 metreden topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

8. dakikada Edin Visca’nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden Robinho’nun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Elia’nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Jose Sa’dan dönen top yükseklik kazandı, altıpas önünde Crivelli kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

16. dakikada Medipol Başakşehir’in sağ kanattan gelişen atağında, Caiçara’nın son çizgiden ön direğe yerden yaptığı ortada Crivelli, topuğu ile topa vurdu. Kaleci Jose Sa’nın son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak boşta kaldı, savunma topu uzaklaştırdı.

Robinho net fırsatı kaçırdı!

35. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsattan yararlanamadı. Elia, savunmanın arkasına sarkan Visca’ya pasını gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Visca, altıpas önündeki Robinho’ya bekletmeden pasını attı. Robinho’nun yakın mesafeden şutunda, kaleci Jose Sa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Valbuena’nın sol taraftan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışına açıldı. Masouras, gelişine topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Maçın 55. dakikasında ev sahibi takım Semedo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

78. dakikada Olympiakos, Valbuena'nın penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşma Olympiakos'un 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Bu sonuçla şampiyonaya veda eden Medipol Başakşehir, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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