Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiacos ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, deplasmanda flaş bir skora imza atarak rakibini 86-67 mağlup etti.

Bu karşılaşma öncesi rakibine karşı oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden temsilcimiz, bu sonuçla önemli bir galibiyet alırken toplamda da bu sezon 7. maçında 5. kez kazanmayı başardı.

Olympiacos ise 7. maçındaki 5. yenilgisini aldı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Karşılaşmaya Nikola Milutinov ve Vassilis Spanoulis'in sayılarıyla etkili başlayan Olympiacos, 7:04 kala 9-4'lük üstünlüğü yakaladı. Rakibine Micic'in üçlükleriyle cevap veren temsilcimiz, 6:13 kala 9-10 ile öne geçti. Üstünlüğü yeniden yakalayan Olympiacos, 3:01 kala Spanoulis'le skoru 16-13 yaptı. Kalan bölümde 3 sayılık skor avantajını sonuna kadar sürdüren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 24-21

İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, üstünlüğü yakaladı. 7:03 kala Efes, 28-29 ile sadece 1 sayı önde olmasına rağmen ilk 5 dakika geçilirken skoru 33-38 yaptı. Sonrasında temsilcimiz, 15-2 ile devreyi sonlandırdı ve ilk yarı 35-53 sona erdi.

İLK YARI SONUCU: 35-53

Üçüncü çeyreğe Printezis ve Punter'ın basketleriyle başlayan Olympiacos, 7:12 kala skoru 43-54 yaptı. Sonrasında Simon ve Larkin ile sayılar bulan Anadolu Efes, 4:31'de skoru 45-61'e getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde yine farkı azaltan ev sahibi ekip, Brandon Paul'un üçlüğüyle üçüncü çeyreği 58-67 ile sonlandırdı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 58-67

Son çeyreğin başında Olympiacos, Brandon Paul'un üçlüğüyle skoru 61-67'ye getirse de sonrasında oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, farkı tekrar açarak karşılaşmadan 67-86'lık skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 67-86