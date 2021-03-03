ÖZET | Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maç sonucu: 92-100

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 28.hafta maçında Olimpia Milano'yu deplasmanında devirmeyi başardı. Böylece son 12 maçında 11 kez kazanan Fenerbahçe Beko'ya galibiyeti ikinci yarıdaki performans getirdi. İlk yarıyı Olimpia Milano 52-50 önde kapattı ancak üçüncü çeyrekte 28 sayı bulan Fenerbahçe Beko 78-69 öne geçti ve maçı da 100-92 kazanmayı başardı. Play-Off hattına giren Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi 79-71 kaybetmişti

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Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa)

AX Armani Exchange Milan: Punter 20, Roll 5, Hines 5, Micov 8, Shields 14, Rodriguez 13, Tarczewski 6, Brooks 5, Datome 16

Fenerbahçe Beko: De Colo 20, Guduric 15, Pierre 15, Vesely 13, Ahmet Düverioğlu 7, Brown 18, O’Quinn 3, Barthel 9, Eddie





Maça iyi savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakika içinde 4-0 üstünlük yakaladı. AX Armani Exchange Milan, Punter’in sayılarıyla 5. dakikada 12-12 beraberliği yakalarken, ilk çeyreği de 28-24 önde geçti.

Karşılaşmanın 2. periyoduna da iyi savunmayla başlayan sarı-lacivertli ekip, Guduric’in basketiyle 12. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 29-28. Çeyreğin son dakikasına 50-49 önde giren Fenerbahçe Beko, son saniyede Brooks’un üç sayılık basketine engel olamayınca soyunma odasına 52-50 geride gitti.

Ev sahibi ekip, Punter’in basketiyle 22. dakikada farkı 7 sayıya (60-53) çıkardı. İyi savunmasıyla rakibine sayı şansı vermeyen ve 8-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, Guduric’in sayılarıyla 24. dakikada tekrar öne geçti: 60-61. Üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli takım, son periyodu 78-69 önde girdi. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 100-92 kazandı.













Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı 18 EuroLeague maçında 13 galibiyet elde etti. Ligin ilk yarısında 15 Aralık tarihinde İstanbul’da oynanan mücadeleyi 71-79’luk skorla kazanan taraf Milano oldu.

2020-21 – Normal Sezon – AX Armani Exchange Milan 92-100 AX Armani Exchange Milan

2020-21 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 71-79 AX Armani Exchange Milan

2019-20 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 73-64 AX Armani Exhange Milan

2019-20 – Normal Sezon – AX Armani Exchange Milan 87-74 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal Sezon - AX Armani Exchange Olimpia Milan 90 – 104 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal Sezon - Fenerbahçe Beko 92 – 85 AX Armani Exchange Olimpia Milan

2017-18 – Normal Sezon Fenerbahçe Beko 89 – 70 AX Armani Exchange Olimpia Milan

2017-18 – Normal Sezon - AX Armani Exchange Olimpia Milan 86 – 92 Fenerbahçe Beko

2016-17 – Normal Sezon - Fenerbahçe Beko 86 – 79 EA7 Emporio Armani Milan

2016-17 – Normal Sezon - EA7 Emporio Armani Milan 70 – 79 Fenerbahçe Beko

2014-15 - Top 16 – Fenerbahçe Beko 98 – 77 - EA7 Emporio Armani Milan

2014-15 - Top 16 - EA7 Emporio Armani Milan 71 – 82 Fenerbahçe Beko

2014-15 – Normal Sezon - EA7 Emporio Armani Milan 74 – 80 Fenerbahçe Beko

2014-15 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 77 – 74 EA7 Emporio Armani Milan

2013-14 - Top 16 - Fenerbahçe Beko 73 – 82 EA7 Emporio Armani Milan

2013-14 - Top 16 - EA7 Emporio Armani Milan 90 – 85 Fenerbahçe Beko

2011-12 - Top 16 EA7 Emporio Armani 85 – 72 Fenerbahçe Beko

2011-12 - Top 16 Fenerbahçe Beko 65 – 63 EA7 Emporio Armani