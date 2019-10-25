Turkish Airlines EuroLeague’in 4. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 87-74'lük skorla mağlup ayrılarak bu sezon 4. maçındaki 3. yenilgisini aldı. Bu 3 yenilgi de deplasman mücadelelerinde geldi.

Milano’ya EuroLeague’de son olarak 28 Mart 2014’te mağlup olan Fenerbahçe, 10 maç sonra ilk kez rakibine kaybetmiş oldu.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Maç başladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz, Fransız oyuncuları De Colo ve Lauvergne'in sayılarıyla 6:28 kala skoru 2-6 yaptı. Fakat sonrasında Amedeo Della Valle ile etkili olan Milano, 12-0'lık seri yakalayarak 3:13 kala skoru 14-6 yaptı. Serisini 16-0'a çıkaran Milano, 2 dakika kala skoru 18-6'ya getirdi. Fenerbahçe, skoru 18-11 yapsa da Milano, Paul Biligha ile çeyreğe noktayı koydu: 20-11.

İLK ÇEYREK SONUCU: 20-11

İkinci çeyreğe Sergio Rodriguez ile etkili başlayan Olimpia Milano, 7:23 kala 26-13'lük üstünlüğü yakaladı. Vesely ve Derrick Williams ile sayılar bulan temsilcimiz, 6:22 kala skoru 26-18'e getirdi. Fakat Fenerbahçe, Sergio Rodriguez ve Paul Biligha'yı durdurmakta büyük sıkıntı yaşayınca 58 saniye kala skor 41-24 oldu. Son bölümde Vesely'yi etkili kullanan temsilcimiz, ilk yarıyı 41-29 ile noktaladı.

İLK YARI SONUCU: 41-29

Datome ve Lauvergne'i de devreye sokan Fenerbahçe, üçüncü çeyreğe iyi başlayarak 6:28 kala skoru 47-40'a getirdi. Fakat Milano'da Amedeo Della Valle'nin yine etkili olmasıyla 5:07 kala 54-42'lik üstünlük yakalandı. Kalan bölümde temsilcimizin çeyreği tek haneli farklarla bitirmesine izin vermeyen AX Armani Exchange Olimpia Milan, son çeyreğe 66-55'lik üstünlükle girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 66-55

Son çeyreğin ilk bölümünde Biberovic ve Derrick Williams ile sayılar bulan Fenerbahçe, 8:20 kala skoru 68-60 yaptı. Sonrasında eski Beşiktaşlı Michael Roll'u da devreye sokan AX Olimpia Milano, 6:01 kala yine farkı yakalayarak skoru 79-64'e getirdi. Kalan bölümde skor avantajını koruyan Milano, karşılaşmadan 87-74'lük galibiyetle ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 87-74