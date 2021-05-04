(ÖZET) Olimpia Milano - Bayern Münih maç sonucu: 92-89

Ev sahibi takımda Shavon Shields 34 sayı ve 4 ribaund ile oynarken kariyer rekoruna imza attı. Malcolm Delaney maçı 16 sayı ile tamamladı.

Konuk takımda ise Jalen Reynolds 19 sayı ve 10 ribaund üretti. JaJuan Johnson maçı 14 sayı ve 9 ribaund ile tamamladı. DJ Seeley ise 11 sayı ile mücadele etti. Wade Baldwin IV ise 17 sayı, 5 asist üretti.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 24-22

2. çeyrek: 50-40 (26-28)

3. çeyrek: 72-58 (22-18)

4. çeyrek: 92-89 (20-31)

(Eurohoops)



