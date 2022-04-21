(ÖZET) Olimpia Milano - Anadolu Efes maç sonucu: 73-66

Turkish Airlines Euroleague play-off ikinci maçında Anadolu Efes, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk oldu. Serinin ilk maçını kazanan Ergin Ataman yönetimindeki Lacivert-Beyazlılar, Mediolanum Forum’da oynanan ve kıyasıya bir mücadeleye sahne olan mücadeleden, 73-66'lık skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Olimpia Milano'dan Shavon Shields oldu. Anadolu Efes'te Shane Larkin'in 19 sayısı takımı için yeterli olmadı.

Karşılaşmaya Larkin, Simon, Anderson, Moerman ve Dunston beşi ile başlayan Anadolu Efes, karşılıklı sayıların bulunduğu ilk çeyreği 19-17 geride geçti. Kıyasıya geçen mücadele 2. çeyrekte de devam etti ve karşılaşmanın ilk yarısı 33-33 eşitlik ile sona erdi. 3. çeyrekte iki ekip de etkili oyunlarını sürdürdü ve son çeyreğe Anadolu Efes, 53-52 geride girdi. Anadolu Efes final periyodunda son 3 dakikaya 63-59’luk skor ile önde girse de İtalyan temsilcisinin sayılarına engel olamadı ve karşılaşmadan 73-66 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmayı 64-48 kazanmış ve saha avantajını eline geçirmişti. Eşleşmenin 3. karşılaşması 26 Nisan Salı günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. 5 maç üzerinden oynanacak olan Play-off eşleşmesinde 3 galibiyete ulaşan taraf adını Sırbistan'ın başkenti Belgard'da gerçekleştirilecek olan Final Four'a yazdıracak.

Milano'da 2 sakatlık

Karşılaşmanın son çeyreğinde Milano'nun yıldız basketbolcuları Sergio Rodriguez ve Malcolm Delaney sakatlanarak oyuna devam edemedi. Basketbolcuların serinin diğer maçlarında oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.

SALON: Mediolanum Forum

HAKEMLER: Sasa Pukl, Olegs Latisevs, Anne Panther

OLİMPİA MİLANO: Rodriguez 17, Bentil 5, Shields 21, Hines 5, Ricci 3, Tarczewski 7, Hall 6, Grant, Daniels 6, Biligha, Delaney 3, Davide Alviti

ANADOLU EFES: James Anderson 2, Dunston 4, Moerman 4, Simon 2, Larkin 19, Micic 18, Petrusev, Singleton 3, Bryant 7, Beaubois 2, Tibor Pleiss 5, Buğrahan Tuncer

1'İNCİ PERİYOT: 19 - 17

DEVRE: 33 - 33

3'ÜNCÜ ÇEYREK: 53 - 52