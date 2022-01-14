(ÖZET) ÖK Yeni Malatyaspor - Göztepe maç sonucu: 1-2

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 21. haftasında Göztepe 'yi konuk etti. Yeni transferleriyle çıktığı ilk maçta kazanıp kötü gidişatı durdurmayı amaçlayan Marius Sumudica yönetimindeki ev sahibi, 7. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

15. dakikada Berkan Emir'in penaltı golüyle eşitliği yakalayan Nestor El Maestro'nun ekibi, 73. dakikada Lourency ile sonuca gitti ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Üst üste 2. galibiyetini alan ve 21 puana yükselen 16. sıradaki Göztepe, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de galibiyet hasreti 11 maça yükselen ve 15 puanla son sırada kalan Malatyaspor ise ateş hattından kurtulamadı.

Maçtan dakikalar:

GOL | 7. dakikada maça hızlı başlayan ev sahibi takımda Kenan’ın ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mustafa, ceza sahasına girerek karşı karşıya kaldığı kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

13. dakikada Göztepe’nin kullandığı korner atışında ceza sahasında Sadık’ın elle topa müdahale ettiğini belirleyen Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 15. dakikada VAR incelemesi sonrası kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Berkan, topu ağlarla buluşturarak maçta dengeyi getiren golü kaydetti. 1-1

17. dakikada sağ kanatta atak geliştiren Göztepe’de ceza sahasında topla buluşan Ndiaye’nin sert vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

22. dakikada Göztepe’de Kerim’in sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topa yükselen Halil’in kafa vuruşunda top ağlara gitti sonrasında VAR incelemesi ile gol ofsayt gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı.

38. dakikada konuk ekipte Badu’nun sağ kanatta orta yaptığı Ndiaye bekletmeden pasını Berkan’a verdi. Berkan’ın ise gelişine vurduğu top auta çıktı.

GOL | 73. dakikada konuk takım öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Obinna, Mustafa'dan sıyrıldı ve ceza sahasına ortasını yaptı. Hafez ile Ertaç'ı geçen topa arka direkte dokunan Lourency, fileleri sarsmayı başardı. 1-2

48. dakikada konuk ekip Göztepe’de Obinna’nın sol kanatta geliştirdiği atakta topu alan Hali, kaleye şut çekti. Kaleci Ertaç’ın kontrol edemediği top ağlarla buluştu ancak öncesinde VAR incelemesi ile topun taçtan çıktığı belirlenince gol geçerlilik kazanmadı.

63. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan gelişen atakta, Mounir kaptığı topla ceza sahasına girerek kaleye şu çekti, top az farkla auta çıktı.

GOL | 73. dakikada Göztepe’de sol kanattan gelişen atakta Nwobodo’nun kale önüne yaptığı ortayı iyi takip eden Rodrigues’in düz vuruşu ile topu kaleye gönderdi. 1-2

76. dakikada Yeni Malatyaspor’da Mounir’in ceza sahasının sağında kontrol ettiği topu kaleye çekti, top auta çıktı.

81. dakikada Yeni Malatyaspor’da ceza sahasının dışında serbest vuruşu kullanan Kenan’ın şutunda top defanstan döndü.

Karşılaşma konuk ekip Göztepe’nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş xx, Deniz Caner Özaral xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Azubuike xx, Sadık x, Semih x (Aabid dk. 55 x), Wallace xx (Awuku dk. 82 ?), Hafez x, Dicko x (Kubilay dk. 82 ?), Mustafa xx, Donsah x, Mounir x, Kenan x (Mallan dk. 82 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Rahman, Adem, H.Osman, Mert Miraç, Muhammed Emin,

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Göztepe: İrfan xx, Atakan xxx, Atınç xx, Wilker xxx, Kerim xxx, Obinna xxx, Soner xxx, Berkan xxx, Makana xx (Rodrigues dk. 68 x), Halil xxx (Yalçın dk. 79 x), Ndiaye xxx (Jahovic dk. 79 x)

Yedekler: Arda, Kahraman, Beykan, Efe, Moubandje, David, Murat

Teknik Direktör: Nester El Maestro

Goller: Mustafa (dk. 7) (Y. Malatyaspor), Berkan (dk. 15), Rodrigues (dk. 73) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Adem (Y. Malatyaspor), Nestor El Maestro, Halil (Göztepe)