(ÖZET) ÖK Yeni Malatyaspor-Altay maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'de 10. haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Marius Sumudica yönetimindeki ilk maçında Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0'la geçen Malatyaspor, İzmir ekibini de affetmedi. Sarı-Kırmızılılar 57'de Tetteh ve 68'de penaltıdan Adem Büyük'ün attığı gollerle zorlu maçı 2-1 kazandı. Siyah-Beyazlılar'ın tek golünü Daouda Bamba penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla Sumudica'yla çıktığı 2. maçını da kazanan Sarı-Kırmızılılar puanını 12'ye yükseltti. Altay ise Gaziantep ve Karagümrük mağlubiyetlerinin ardından art arda 3. yenilgisini aldı ve 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

10' Adem Büyük'üni Tetteh ile duvarpası sonrasındaki şutu kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

14' Yeni Malatyaspor kontratağa kalktı. Ceza yayı üzerinden Tetteh'in sert şutunda Altay kalecisi Lis başarılı.

18' Karim Hafez'in soldan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Tetteh kafayı vurdu, top üstten dışarda.

21' Adem Büyük'ün yay üzerinden çektiği sert şut az farkla üstten auta gitti.

45' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

52' Kullanılan köşe vuruşunda altıpas üzerinde Wallace'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Lis kurtardı.

GOL

57' Sağ kanattan Mustafa Eskihellaç hızla sürdüğü top sonrasında ceza sahasındaki Tetteh'i gördü. Yıldız futbolcu kaleci Lis'i yakın mesafeden avlamayı başardı.

PENALTI

65' Yeni Malatyaspor kontraatağında sağ kanattan Mustafa Eskihellaç topu içeri çevird, Aabid vurdu ve top Ceyhun Gülselam'ın eline çarptı. Mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterdi.

GOL

68' Adem Büyük hata yapmadı, penaltıyı gole çevirdi.

73' Pinares'in kaleyi cepheden gören yerden vurduğu şut az farkla auta gitti.

PENALTI

82' Sağ kanatta topla buluşan Bamba ceza sahasına girerken Karim Hafez tarafından düşürülünce hakem penaltı kararı verdi.

GOL

83' Bamba topun başına geçti ve topla, kaleci Ertaç'ı farklı köşelere yolladı: 2-1.

90' Maç sona erdi.

ÖK Yeni Malatyaspor-Altay 11'ler:

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Wallace, Haddadi, Aabid, Chouiar, Ndong, Mustafa, Adem, Tetteh

Altay: Mateusz, Eric, Ceyhun, Thiam, Cebrail, Naderi, Poko, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba

ÖK Yeni Malatyaspor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



