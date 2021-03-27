(ÖZET) Norveç - Türkiye maç sonucu: 0-3

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç ile kozlarını paylaştı. Dev Hollanda zaferiyle elemelere başlayan Milliler, Norveç karşısında unutulmayacak bir destan yazdı. 4'te Ozan Tufan'ın golüyle öne geçen Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım, 28'de Çağlar Söyüncü ile farkı 2'ye çıkardı. Skor perdesini açan Ozan, 59'da muhteşem bir golle yeniden sahne aldı ve Milli Takımımız, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Grupta oynanan diğer maçlarda Karadağ, Cebelitarık'ı 4-1, Hollanda ise Letonya'yı 2-0 mağlup etti.





2'de 2 yapan ve G Grubu'na muhteşem başlayan Milli Takım, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Ay Yıldızlılar, gruptaki 3. maçında 30 Mart Salı günü puansız Letonya'ya konuk olacak.









MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 4' Malaga'da golle başladık! Hakan Çalhanoğlu'nun pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı, sol kanatta buluştuğu topu içeri çevirdi. Ajer'den seken topa gelişine sol ayağıyla vuran Ozan Tufan, ağları sarstı ve Milli Takımımız öne geçti.

11' Haaland'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sörloth, vuruşunu yaptı, ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

26' Şans yanımızda... Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Sörloth'un yaptığı sert vuruş direkten oyuna alanına döndü.

GOL | 28' Mert Müldür'den pası alan Hakan Çalhanoğlu, sağ çaprazdan topu içeriye çevirmeye çalıştı, top Berg'den kornere çıktı. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşuna çok iyi yükselen Çağlar Söyüncü, farkı 2'ye çıkardı.

32. kez milli formayı giyen Çağlar Söyüncü, 2. golünü Norveç ağlarına bıraktı. (1 resmi maç, 1 hazırlık maçı)

36' Meling'in pasına koşu yapan Elyounoussi, sol kanattan içeri doğru kat etti. Kaan Ayhan'dan sıyrılan tecrübeli futbolcunun ceza sahası içerisinden yaptığı şut auta çıktı.

43' Burak Yılmaz'ın muhteşem ara pasıyla Norveç ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın şutu Ajer'den kornere çıktı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna arka direkte kafa vuran Kaan Ayhan, çerçeveyi bulamadı.

Milli Takımımız, Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

Norveç'te kaleci Jarstein'nin yerine Hansen oyuna dahil oldu. Milli Takımımız aynı kadroyla sahada.

İkinci yarı başladı.

48' Gregersen, Burak Yılmaz'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

56' Odegaard'in çaprazdan yaptığı ortaya yükselen Sörloth'un yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

GOL | 59' Ozan Tufan'dan muhteşem bir gol! Burak Yılmaz'la duvar pasına giren Hakan Çalhanoğlu, boş gördüğü Ozan'a pasını aktardı. Ceza sahası dışından muhteşem bir şut atan Ozan, Hansen'i çaresiz bıraktı ve Milli Takım farkı 3'e çıkardı.

Attığı 2 golle galibiyeti getiren Ozan Tufan, A Milli Takım formasıyla gol sayısını 9'a çıkardı.

61' Burak Yılmaz'ın pasında Norveç ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu, direğin yanından auta çıktı.

63' Norveç'in Haaland ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

65' Sörloth'un pasına hareketlenen Elyounoussi, topu içeri çevirdi. Haaland'ın şutu Çağlar'dan döndü.

67' Norveç'te Sörloht, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

69' Milli Takım'da Yusuf Yazıcı'nın yerine Caner Erkin, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Taylan Antalyalı oyunda.

72' Milli Takım'da Enes Ünal, Kenan Karaman'ın yerine oyunda.

78' King'in çıkardığı topa gelişine vuran Odegaard, Uğurcan'ı geçemedi. Yıldız eldiven, zor pozisyonda topu çelmeyi başardı.

80' Norveç 10 kişi kaldı. 69'da oyuna dahil olan Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gördü.

86' Kaptan Burak Yılmaz'ın yerine Halil Akbunar oyuna dahil oldı. Göztepe'de forma giyen Halil Akbunar, 27 yaşında ilk kez milli formayı giydi.

La Rosaleda'da Norveç'i sahadan silen Milli Takım, 3-0 kazandı ve 2'de 2 yaptı.

STAT: La Rosaleda

HAKEMLER: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero

NORVEÇ: Jarstein (Dk. 46 Hansen) - Ryerson (Dk. 68 Svensson), Ajer, Gregersen, Meling, Elyounoussi (Dk. 67 King), Midtsjö (Dk. 67 Thorstvedt), Berg, Odegaard, Haaland (Dk. 83 Thorsby), Sörloth

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 86 Ozan Kabak), Yusuf Yazıcı (Dk. 69 Caner Erkin), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 69 Taylan Antalyalı), Kenan Karaman (Dk. 72 Enes Ünal), Burak Yılmaz (Dk. 86 Halil Akbunar)

GOLLER: Dk. 4, Dk. 59 Ozan Tufan, Dk. 28 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

SARI KARTLAR: Gregersen, Sörloth (Norveç) - Mert Müldür (Türkiye)

KIRMIZI KART: Thorstvedt (Norveç)

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Norveç-Türkiye maçından notlar

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Takım’da, teknik direktör Şenol Güneş, 24 Mart’taki Hollanda maçına göre ilk 11’de iki oyuncusunu değiştirdi.

Teknik direktör Güneş, defans oyuncularından sakatlık sorunları bulunan Zeki Çelik ve Ozan Kabak’ın yerine Norveç karşısında Mert Müldür ve Kaan Ayhan’a ilk 11’de fırsat verirken, diğer mevkilerdeki oyuncularında değişiklik yapmadı.

Güneş, Norveç karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11’ini sahaya sürdü.

A Milli Takıma ilk kez davet edilen ve Hollanda maçının kadrosunda olmayan Halil Akbunar Norveç karşısında ise yedekler arasında forma şansı bekledi.

Hollanda maçında yedeklerden oyuna girerek ilk kez milli olan Taylan Antalyalı da yine yedek kaldı.

Milli takıma davet edilen diğer futbolculardan Abdülkerim Bardakçı ve kaleci Gökhan Akkan maç kadrosunda yer almadı.

Norveç’te 4 oyuncu değişikliği

Norveç Milli Takımı’nda teknik direktör Stale Solbakken, 3 gün önce oynadıkları Cebelitarık maçına göre ilk 11’inde 4 oyuncusunu değiştirdi.

Solbakken, defansta sadece Stian Gregersen’i tutarken, Lode, Strandberg ve Svensson ile orta sahada Thorstdevt’i değiştirdi.

Norveç, Türkiye karşısında kalede Rune Jarstein, savunmada Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson, orta sahada Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö, Muhamed Elyounoussi, forvette de Erling Haaland ve Alexander Sörloth ilk 11’ini sahaya sürdü.

Diğer yandan Norveç’te milli futbolcular Türkiye maçı öncesinde ısınmalar sırasında, "Saha içinde ve dışında insan hakları" yazılı tişört giydi.

Karşılaşma, Norveç Federasyonunun talebi sonrasında İspanya’nın Malaga kentindeki La Roselada stadına alınırken, maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da tribünden izledi.

Norveç ile şimdiye kadar 9 kez karşı karşıya gelen Türkiye bunlardan 4’ünü kazanırken, diğer maçlardan 2’si berabere 3’ü de rakibin üstünlüğüyle sona erdi.

98 yıllık tarihindeki 588. maçına çıkan A Milli Takım, şimdiye kadar 223 galibiyet, 224 mağlubiyet ve 140 beraberlik aldı.