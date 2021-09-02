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ÖZET | Norveç - Hollanda maç sonucu: 1-1

2022 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan Norveç ile Hollanda kritik maçta karşı karşıya geldi. Oslo'da oynanan maç 1-1 berabere bitti ve iki takımın da puan kaybı işimize yaradı.

02 Eylül 2021, Perşembe 00:03 Son Güncelleme:
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ÖZET | Norveç - Hollanda maç sonucu: 1-1

2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan Norveç ile Hollanda kritik maçta karşı karşıya geldi. Ulleval Stadı'nda oynanan maçta Norveç, 20.dakikada Haaland ile öne geçerken devre bitmeden Hollanda eşitliği sağladı. Beraberlik golünü 36.dakikada Klaassen kaydetti.

Mücadelede başka gol olmadı 90 dakikada 1-1 berabere sona erdi. İki takımın da puan kaybı grupta lider konumda yer alan A Milli Takım için avantaj oldu.


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