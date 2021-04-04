ÖZET | Newcastle United-Tottenham maç sonucu: 2-2

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham, Newcastle United ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Londra ekibi, karşılaşmada 2-1 galip ayrıldı.

Karşılamada ilk gol Newcastle adına 28. dakikada Joelinton'dan geldi. Tottenham bu gole 30. ve 34. dakikalarda Harry Kane ile cevap verdi. Mücadelede son sözü 85. dakikada Joseph Willock söyledi ve iki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Tottenham puanını 49'a yükseltirken Avrupa kupalarına katılma adına yara aldı. Düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Newcastle United ise haftayı 29 puanla kapattı.