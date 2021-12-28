(ÖZET) Newcastle United - Manchester United maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Newcastle United'la karşı karşıya geldi. İki ekip sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

Newcastle United'ın sahası St. James' Park'ta oynanan mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı ve 7. dakikada Allan Saint-Maximin ile 1-0 öne geçti. İlk yarısı 1-0 sona eren maçın 71. dakikasında Edinson Cavani, skoru 1-1'e getiren golü ağlara gönderdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve iki ekip sahadan birer puan ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United 28 puana yükselirken, düşme hattında yer alan ve bu sezon ligde yalnızca 1 galibiyeti bulunan Newcastle United ise puanını 11 yaptı.

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