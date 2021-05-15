ÖZET | Newcastle United-Manchester City maç sonucu: 3-4

İngiltere Premier Ligi'nin 36. haftası müthiş bir gol düellosuna sahne oldu. 7 golün atıldığı karşılaşmada şampiyon Manchester City, Newcastle United'ı mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmaya Newcastle hızlı başladı ve 25. dakikada Emil Krafth ile 1-0 öne geçti. Manchester ekibinin bu gole 39. dakikada Joao Cancelo ve 42. dakikada Ferran Torres ile cevap verdi. İlk yarı böyle bitecek derken siyah beyazlılarda 45. dakikada sahneye çıkan Joelinton, penaltıdan attığı golle ilk yarının sonucunu 2-2 olarak tayin etti.

Goller ikinci yarıda da devam ederken ev sahibi ekip, Joseph Willock ile 62. dakikada bir kez daha öne geçti. Mavi beyazlılar, bu golden sonra 4 dakika içerisinde 64. ve 66. dakikalarda Ferran Torres ile iki gol daha buldu ve sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Şampiyon Manchester City, bu galibiyetle puanını 83 yaptı. Newcastle ise 39 puanda kaldı.









Rekor kırdılar

Guardiola yönetimindeki Manchester City, Premier Lig'de arka arkaya 12 deplasman maçı kazanan ilk İngiliz takımı oldu.