(ÖZET) Newcastle United - Manchester City maç sonucu: 0-4

İngiltere Premier Lig 18. hafta mücadelesinde lider Manchester City deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Manchester City 4-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Dias, 27. dakikada Cancelo, 63. dakikada Mahrez ve 86. dakikada Sterling kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 44'e yükselten Manchester City, liderliğini devam ettirdi. Üst üste 3. yenilgisini alan Newcastle United ise 10 puanda kaldı.

Manchester City'den Premier Lig rekoru

Maçı 4-0 kazanan Manchester City, 2021 yılında 34. lig galibiyetine ulaşarak İngiltere Premier ligi'nde bir takvim yılında en çok galibiyet alan takım olmayı başardı. Daha önceki rekor 1982'de 33 galibiyeti bulanan Liverpool'a aitti.

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