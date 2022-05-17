(ÖZET) Newcastle United - Arsenal maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Newcastle United sahasında Arsenal'i konuk etti. Newcastle United, sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

St. James Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 55. dakikada Ben White'ın kendi kalesine attığı golle Newcastle United 1-0 öne geçti. 85. dakikada sahneye çıkan Bruno Guimaraes ise maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi ve Newcastle United rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. kez mağlubiyet alan Arsenal, 66 puanda kalarak ligde 5. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra kazanan Newcastle United ise 46 puana yükseldi.

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