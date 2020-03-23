(ÖZET) Newcastle Jets-Melbourne City maç sonucu: 2-1

Corona virüsü Avustralya'da futbola ara vermedi. Avustralya A-Lig'de 23. hafta maçında Newcastle Jets, Melbourne City'yi konuk etti. McDonald Jones Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Newcastle Jets'e galibiyeti getiren goller, 45'te Nick Fitzgerald ve 78'de Steven Ugarkovic'den geldi. Melbourne City'nin tek sayısını ise 71'de Florin Berenguer kaydetti.
Zirve yolunda kritik 3 puanı kazanamayan Melbourne City, 40 puanla 2. sırada kaldı. Lider Sydney ise 3 maçı eksik olmasına rağmen 48 puanda bulunuyor.
Güçlü rakibine çelme takan Newcastle Jets ise 24 puanla 9. sıradaki yerini korudu.
MAÇTAN DAKİKALAR:
45' Newcastle Jets, Melbourne karşısında Nick Fitzgerald'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarı başladı...
71' Melbourne, Florin Berenguer'in golüyle Newcastle Jets karşısında skora dengeyi getirdi. 1-1..
78' Ev sahibi takımdan yanıt gecikmedi. Steven Ugarkovic'in golüyle Newcastle Jets yeniden önde 2-1.
90 dakika Newcastle Jets'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.