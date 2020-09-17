(ÖZET) Neftçi Bakü - Galatasaray maç sonucu: 1-3

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Neftçi Bakü'ye konuk oldu. Cim Bom rahat bir maç çıkarırken temsilcimizde goller Digane (2) ve Lyuindama'dan geldi. Azeri temsilcisinin tek golünü ise Mamadou Mbodj attı.

Aslan, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında İstanbul'da Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0’lık skorla almıştı. Galatasaray bu müsabakanın ardından 11 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamamıştı (9 mağlubiyet, 4 beraberlik). Galatasaray, Avrupa'da 100. galibiyete ulaşan ilk Türk takımı oldu.

Galatasaray 20 maç sonra deplasmanda kazandı

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasman galibiyeti hasretine Azerbaycan'da son verdi. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Bakü'de Neftçi'yi 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 20 maç sonra dış sahada galibiyet aldı.

Galatasaray, Avrupa’da son olarak 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Almanya ekibi Schalke 04’ü 3-2 mağlup etmişti. Bu maçın ardından dış sahada çıktığı 20 müsabakada 16 kez yenilirken, 4 kez beraberlik almıştı.





Maçtan dakikalar...

3' Ryan Babel sol kanattan topla ceza sahası içerisine kadar girdikten sonra, topu içeri çıkarıyor. Neftçi Bakü savunması araya giriyor ve topu kornere gönderiyor.

4' Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında oluşan karambolde top Mbaye Diagne'nin önünde kalıyor. Mbaye Diagne penaltı noktası civarından şutunu çekiyor fakat top Neftçi savunmasından geri dönüyor.

DİREKTEN DÖNDÜ!

13' Mbaye Diagne'nin kafa vuruşunda top direkten döndü! Taylan'ın ceza sahasına enfes ortasında Linnes şık bir kafa pasıyla Diagne'yi gördü, Diagne'nin kafa vuruşu ise direkten döndü.

15' Babel'in frikikten uzak mesafeli şutunu kaleci güçlükle kornere çeliyor!

19' Sağ kanattan Linnes'in ortasında ceza alanı içinde Diagne kafayı vurdu ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

22' Ryan Babel'in sol kanattan ortaladığı topu Neftçi Bakü savunması uzaklaştırıyor.

37' Neftçi Bakü bu dakikada etkli geldi. Yusuf Lawal'ın pasıyla topla buluşan Prince Ibara kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu gönderiyor ve top kalenin üstünden az bir farkla auta çıkıyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Galatasaray'da ikinci yarı Belhanda oyundan çıkarken, Sofianne Feghouli oyuna dahil oldu.

46' Neftçi'nin Galatasaray kalesini bulan ilk şutu gol oldu. Mbodj kornerde kafayı çok iyi vurdu ve golü attı; 1-1.

48' Luyindama Galatasaray'ı yeniden öne geçiren golü attı.; 2-1. Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Mbaye Diagne kafa vuruşunu yapıyor ve kaleciden dönen töp Taylan'ın önünde kalıyor. Taylan önüne düşen topu içeri çeviriyor ve Christian Luyindama kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderiyor.

57’ Feghouli'nin enfes ara pasında topla buluşan Emre Kılınç, ceza sahası içinden uzak köşeye şık bir şut gönderdi ama kaleci kornere çeldi.

63' Diagne farkı 2'ye çıkaran golü attı. Neftçi kalecisi ceza sahası içerisinde yaptığı büyük hata sonucunda Emre Kılınç araya girdi, topu Diagne'nin önüne bıraktı ve tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

67' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın yerine Arda Turan oyuna dahil oldu.

İki takımın maç kadroları:

Neftçi:

Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov (K), Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal

Neftçi'nin yedekleri:

Ibrahimov, Amirli, Alves De Souza, Abbasov, Yusifli, Bougrine, Tavares Dias

Galatasaray:

Fatih Öztürk, Linnes (K), Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Diagne

Galatasaray'ın yedekleri:

Okan Kocuk, Elabdellaoui, Falcao, Donk, Jimmy Durmaz, Arda Turan, Feghouli



