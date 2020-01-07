(ÖZET) Napoli - Inter maç sonucu: 1-3

İtalya Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Inter, Napoli deplasmanındaydı.

Maçın 19. dakikasında Romelu Lukaku tek başına Napoli savunmasını dağıttı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 33'te yine Lukaku Inter'i 2-0 öne geçiren golü attı. 39'da Arkadiusz Milik Napoli adına farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1 Inter üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 62. dakikada Lautaro Martinez Inter adına farkı yeniden 2'ye çıkardı ve maç 3-1 Inter üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Inter 45 puana yükseldi ve Juventus'la liderliği paylaştı. Bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Napoli ise 24 puanda kaldı.

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