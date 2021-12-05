(ÖZET) Napoli - Atalanta maç sonucu: 2-3

İtalya Serie A'nın 16. hafta mücadelesinde Atalanta, Milli futbolcu Merih Demiral'ın gol attığı karşılaşmada Napoli'yi 3-2 mağlup etti.

Atalanta maça hızlı başladı. 7. dakikada Malinovskyi ile konuk ekip skoru 1-0'a getirdi. 40. dakikada Napoli Zielinski ile maça dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlik ile geçildi.

İkinci yarıya Napoli etkili başladı ve 47. dakikada Dries Mertens ile 2-1 öne geçmeyi başardı. 66. dakikada ise sahneye Milli futbolcu Merih Demiral çıktı. Atalanta Merih'in ceza sahası içerisinde dar açıdan attığı güzel golü ile skoru tekrardan dengeye getirdi. 71. dakikada Freuler maçın sonucunu belirleyen golü ağlara gönderdi. Atalanta büyük bir mücadeleye sahne olan maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Atalanta puanını 34'e yükseltti. Napoli ise 36 puanda kaldı.

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