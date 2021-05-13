ÖZET | Montpellier - PSG maç sonucu: 2-2 (Pen: 5-6)

Fransa Kupası Yarı Final mücadelesinde Montpellier, güçlü rakibi PSG'yi çok etti. Ligue 1'deki son maçında Rennes ile 1-1 berabere kalan PSG, kupada da Montpellier karşısında penaltılarla finale ulaşabildi. Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede PSG, penaltılarda 6-5'lik üstünlük sağlayarak rakibini elemeyi başardı.

Maçın normal süresinde PSG'nin gollerini 10. ve 50. dakikalarda Kylian Mbappe atarken ev sahibi Montpellier'nin golleri ise 45. dakikada Gaetan Laborde ve 83. dakikada Andy Delort'dan geldi. Penaltılarda ilk 5'er vuruşta iki takım da hata yapmazken Montpellier'nin 6. penaltı vuruşunu değerlendirememesi sonrası hata yapmayan PSG, finale yükselmeyi başardı.

PSG, Rumilly Vallieres - Monaco maçının galibi ile finalde karşı karşıya gelecek.