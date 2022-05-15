(ÖZET) Montpellier - Paris Saint-Germain maç sonucu: 0-4

Fransa Ligue 1'de önceden şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain deplamsanda Montpellier'in konuğu oldu. PSG, Lionel Messi'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maça hızlı başlayan PSG 6. dakikada Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 20. dakikada yeniden sahneye çıkan Arjantinli golcü farkı 2'ye yükseltti. 26. dakikada Angel Di Maria skoru 3-0'a getiren golü ağlara gönderdi. İlk yarı bu skorla geçilirken, 60. dakikada peanltıdan Kylian Mbappe maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 8 maça çıkan Montpellier, 43 puanda kalırken, PSG ise 83 puana yükseldi.



