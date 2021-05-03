ÖZET | Monaco - Lyon maç sonucu: 2-3

Ligue 1'de haftanın kritik maçında Lyon adeta gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. Monaco deplasmanında Lyon'un galip gelmesi lider Lille için avantaj oldu.

Milli oyuncular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille 76 puanla zirvede, PSG ise 75 puanla ikinci sırada yer alırken Monaco bir adım geride kaldı. Bu sonuçla bitime 3 hafta kala Lille'in şampiyonluk için en önemli rakibi PSG oldu

LIGUE 1 PUAN DURUMU