(ÖZET) Moldova - Türkiye maç sonucu: 0-4

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Moldova ile karşı karşıya geldi.

Cumartesi günü İstanbul'da Andorra'yı 1-0'lık skorla geçen Milliler, deplasmanda karşılaştığı Moldova'yı da 4-0 mağlup etmeyi başardı.

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Milli Takımımızın gollerinin 2'si Cenk Tosun'dan gelirken diğer gollerimiz ise Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı'dan geldi.

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MAÇ BAŞLADI

6. dakikada Moldova, sağ kanattan kullandığı kornerde etkili olmaya çalıştı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolü savunmamız uzaklaştırmayı başardı.

10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan içeri doğru kat ederken yaptığı ortaya Kenan Karaman yükseldi. Altı pasta Koşelev ile çarpışan Kenan'ın hareketini Davide Massa faul olarak değerlendirdi.

10. dakikanın içinde bu kez İrfan Can'ın pasında Cenk Tosun hareketlendi, ceza sahası dışından yapmak istediği vuruş etkili olmadı.

15. dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın ceza sahası içine verdiği pasta son çizgiye inen Ozan Tufan'ın vuruşu savunmadan sekerek kornere çıktı.

18. dakikada Moldova'da, Constantin Sandu'nun uzak mesafeden yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.

19. dakikada Cenk Tosun ile sol kanattan etkili geldik. Ceza sahası sol çaprazından Cenk'in yaptığı vuruş kalecide kaldı.

20. dakikada devam eden pozisyonda Umut Meraş soldan ortaladı. Bu kez Cenk Tosun, altı pas içinde bomboş pozisyonda ayak içiyle vuruşunu yaparak gole çok yaklaştı fakat Koşelev, topu kornere çeldi.

21. dakikada solda bu kez İrfan Can Kahveci ile etkili geldik. İrfan, Kenan Karaman ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top, üstten dışarı gitti.

22. dakikada Milliler, Kenan Karaman ile sol kanattan geldi. Kenan'ın altı pasa çevirmek istediği topta savunma araya girdi ve Milli Takımımız korner şansı yakaladı.

25. dakikada Moldova'da Sandu, sağ kanattan etkili bir top kesti fakat savunma hattımız ceza sahası içinde topu uzaklaştırmayı başardı.

27. dakikada Moldova, yine Sandu ile etkili oldu. Kullanılan korner sonrası Sandu'nun ceza sahası dışından çektiği şut, savunmamıza çarparak bir kez daha kornere gitti.

GOL | 37. dakikada Dorukhan'ın pasında savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun, kelaci Koşelev'in üstünden aşırtarak önüne aldığı topu ağlara göndermeyi başardı: 0-1

38. dakikada golün hemen ardından sol kanattan geldik. Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş dışarı gitti.

40. dakikada Kenan Karaman'ın pasında hareketlenen golümüzün sahibi Cenk Tosun'un ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti.

Kalan bölümde başka pozisyon olmayınca ilk yarı Milli Takımımızın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

52. dakikada taç atışı sonrası topla buluşan Dorukhan'ın içeri yapmak istediği orta savunmanın müdahalesi ile kornere gitti.

GOL | 56. dakikada Cenk Tosun, ceza sahası dışında yerde kaldı. 57. dakikada kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Milli Takımımızın atağında Cenk Tosun, ceza sahası içinde topla buluştu. Yaptığı vuruş, savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

63. dakikada korneri kullanan Deniz Türüç'ün ortasında Cenk Tosun, altı pas içinde istediği kafa vuruşunu yapamadı ve top auta gitti.

64. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Cenk Tosun, Koşelev'den sıyrılmasına rağmen dar açıdan istediği vuruşu yapamadı ve top dışarı çıktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Moldova'da 68. dakikada Ginsari oyundan çıkarken Cemirtan oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 70. dakikada Milli Takımımız'da Kenan Karaman oyundan çıkarken Hakan Çalhanoğlu oyuna girdi.

73. dakikada Deniz Türüç, ceza sahası dışından sağ ayağıyla kaleyi yokladı fakat top üstten dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Moldova'da 68. dakikada Ginsari oyundan çıkarken Cemirtan oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 75. dakikada Moldova'da Suvorov oyundan çıkarken Artiom Rozgoniuc oyuna girdi.

GOL | 79. dakikada Zeki Çelik'in sağ kanattan yaptığı ortaya Hakan Çalhanoğlu müthiş vurdu. Top üst direkten dönerken Cenk Tosun altı pastan yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-3

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 80. dakikada Milli Takımımız'da İrfan Can Kahveci kenara gelirken Yusuf Yazıcı oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Moldova'da Ionita oyundan çıkarken Ghecev oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 87. dakikada Milli Takımımız'da Dorukhan Toköz oyundan çıkarken Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu ve ilk milli maçına çıktı.

GOL | 88. dakikada Cenk Tosun'un pasında Yusuf Yazıcı, ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla çok şık bir vuruş yaparak farkı 4'e çıkarmamızı sağladı: 0-4.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Milli Takımımız, karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Milli Takımımız, puanını 15'e yükseltirken Arnavutluk'un İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşma sonucunda Fransa'nın averaj ile önünde zirvede yer almayı başardı.