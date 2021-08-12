ÖZET Molde- Trabzonspor maç sonucu: 1-1( Penaltılarla 4-3)

Trabzonspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Molde ile karşı karşıya geldi.

Maçtan dakikalar:

Molde-Trabzonspor mücadelesi başladı.

10.dakikada temsilcimiz gole çok yaklaştı. Gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.

17.dakikada ev sahibi Molde çok tehlikeli bir atak geliştirdi. Ceza sahasına giren Hestad'ın şutu direğin hemen yanından auta çıktı.

25.dakikada Molde Hestad ile yine gole yaklaştı. Uğurcan Çakır Hastad'ın şutunda başarılı bir kurtarış yaptı.

32.dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu auta gitti.

İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Edgar Ie açılışı yaptı!

58.dakikada kullanılan köşe vuruşunda Edgar Ie'nin şutş çizgiyi geçti ve Trabzonspor deplasmanda 1-0 öne geçti.

86.dakikada Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı ancak Bruno Peres kaleciyi geçemedi.

Karşılaşmanın sonuna 7.dakika ilave edildi.

Molde, 90+7. dakikada Sigurdarson'un golü ile eşitliği yakaladı ve maç uzatmalara gitti.

Molde, Nielsen ile gole yaklaştı ancak top dışarı çıktı ve uzatmaların ilk yarısı sona erdi.

Uzatmaların ikinci yarısı başladı.

109.dakikada Molde savunmasını eksik yakalayan Trabzonspor'da oyuna sonradan giren Yusuf Sarı'nın sert şutunu kaleci Linde kurtardı.

120 dakika sonunda iki takımdan da gol gelmedi ve maç penaltılara gitti.

Molde'de Andersen ilk penaltıyı kaçırdı!

Bakasetas penaltıyı gole çevirdi.

Molde'de Grodem penaltıyı gole çevirdi

Bruno Peres penaltıyı gole çevirdi

Molde'de Sigurdarson penaltıyı gole çevirdi

Berat penaltıyı gole çevirdi

Molde'de Fofana penaltıyı kaçırdı!

Edgar Ie penaltıyı kaçırdı!

Molde'de Risa penaltıyı gole çevirdi

Trondsen penaltıyı gole çevirdi ve Trabzonspor Molde'yi eleyerek Play-Off turunda Roma'nın rakibi oldu!

Molde-Trabzonspor 11'ler:

Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.



