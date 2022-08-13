(ÖZET) Milan - Udinese maç sonucu: 4-2
İtalya Serie A'nın son şampiyonu Milan, ilk hafta mücadelesinde Udinese'yi konuk etti. Geriye düşmesine rağmen Milan rakibini 4-2 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Milan'a galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Theo Hernandez, 46. dakikada Brahim Diaz, 15. ve 68. dakikalarda Rebic kaydetti.
İtalya Serie A'nın son şampiyonu Milan, ilk hafta mücadelesinde Udinese'yi konuk etti. Geriye düşmesine rağmen Milan rakibini 4-2 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
San Siro'da oynana mücadeleye etkili başlayan konuk ekip Udinese 2. dakikada Rodrigo'nun golü ile 1-0 öne geçti. Milan ise 11. dakikada Theo Hernandez'in penaltıdan bulduğu gol ile skora dengeyi getirdi. 15. dakikada ise Rebic, Milan'ı öne geöçiren golü kaydetti. 45+4. dakikada Udinese Masina ile yeniden dengeyi sağladı ve iki ekip devreye 2-2'lik eşitlikle girdi. Maçın 2. yarısına etkili başlayan Milan 46. dakikada Brahim Diaz ile skoru 3-2'ye getirirken, 68. dakikada yeniden sahneye çıkan Rebic maçın skorunu belirledi.
Sezona galibiyet ile başlayan Milan, ligin 2. haftasında Atalanta'ya konuk olacak.