(ÖZET) Milan - Udinese maç sonucu: 4-2

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Milan, ilk hafta mücadelesinde Udinese'yi konuk etti. Geriye düşmesine rağmen Milan rakibini 4-2 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

San Siro'da oynana mücadeleye etkili başlayan konuk ekip Udinese 2. dakikada Rodrigo'nun golü ile 1-0 öne geçti. Milan ise 11. dakikada Theo Hernandez'in penaltıdan bulduğu gol ile skora dengeyi getirdi. 15. dakikada ise Rebic, Milan'ı öne geöçiren golü kaydetti. 45+4. dakikada Udinese Masina ile yeniden dengeyi sağladı ve iki ekip devreye 2-2'lik eşitlikle girdi. Maçın 2. yarısına etkili başlayan Milan 46. dakikada Brahim Diaz ile skoru 3-2'ye getirirken, 68. dakikada yeniden sahneye çıkan Rebic maçın skorunu belirledi.

Sezona galibiyet ile başlayan Milan, ligin 2. haftasında Atalanta'ya konuk olacak.







