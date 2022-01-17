(ÖZET) Milan - Spezia maç sonucu: 1-2

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Milan sahasında Spezia'yı ağırladı. Milan, öne geçtiği karşılaşmanın uzatma dakikalarında yediği gol ile sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

45. dakikada Theo Hernandez ile penaltıdan yararlanamayan Milan, 45+1. dakikada Rafael Leao'nun golüyle öne geçti. İlk yarısı Milan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken konuk ekip Spezia, 64. dakikada Agudelo ile skora dengeyi getirdi. 90+6. dakikada sahneye çıkan Gyasi ise Spezia'ya galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi. Spezia, Milan'ı deplasmanda 2-1'lik skorla devirmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte, lider Inter'in puan kaybettiği haftada önemli bir şansı değerlendiremeyen Milan, 48 puanla 2. sırada kaldı. Spezia ise 22 puana yükseldi.



