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(ÖZET) Milan - Spezia maç sonucu: 1-2

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Milan sahasında Spezia'yı ağırladı. Milan, öne geçtiği karşılaşmanın uzatma dakikalarında yediği gol ile sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 23:37 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Milan - Spezia maç sonucu: 1-2

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Milan sahasında Spezia'yı ağırladı. Milan, öne geçtiği karşılaşmanın uzatma dakikalarında yediği gol ile sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

45. dakikada Theo Hernandez ile penaltıdan yararlanamayan Milan, 45+1. dakikada Rafael Leao'nun golüyle öne geçti. İlk yarısı Milan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken konuk ekip Spezia, 64. dakikada Agudelo ile skora dengeyi getirdi. 90+6. dakikada sahneye çıkan Gyasi ise Spezia'ya galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi. Spezia, Milan'ı deplasmanda 2-1'lik skorla devirmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte, lider Inter'in puan kaybettiği haftada önemli bir şansı değerlendiremeyen Milan, 48 puanla 2. sırada kaldı. Spezia ise 22 puana yükseldi.

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