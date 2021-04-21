ÖZET | Milan - Sassuolo maç sonucu: 1-2
Serie A'nın 32.haftasında Milan sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı ev sahibi takım, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 önde kapattı ancak ikinci yarıda konuk ekip iki gol attı ve 3 puanı aldı
Milan, 32.hafta maçında Sassulolo ile kendi sahasında karşılaştı. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maçın ilk golünü kaydetti. Konuk ekip Sassuolo ise Raspadori'nin iki golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı.
Sassuolo'da bir başka milli oyuncu Mert Müldür 63 dakika görev yaptı. Milan bu sonuçla lider Inter'in 9 puan gerisinde kaldı. Sassuolo ise 49 puana ulaştı.