ÖZET | Milan - Sassuolo maç sonucu: 1-2

Milan, 32.hafta maçında Sassulolo ile kendi sahasında karşılaştı. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maçın ilk golünü kaydetti. Konuk ekip Sassuolo ise Raspadori'nin iki golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Sassuolo'da bir başka milli oyuncu Mert Müldür 63 dakika görev yaptı. Milan bu sonuçla lider Inter'in 9 puan gerisinde kaldı. Sassuolo ise 49 puana ulaştı.