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ÖZET | Milan-Sampdoria: 1-1

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, konuk ettiği Samdoria ile 1-1 berabere kaldı ve büyük yara aldı. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika oyunda kaldı.

03 Nisan 2021, Cumartesi 15:31 Son Güncelleme:
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ÖZET | Milan-Sampdoria: 1-1

Serie A'nın 29. haftasında Milan, Sampdoria'yı konuk etti. Şampiyonluk yarışı veren kırmızı siyahlılar, 1-1 sona eren maçta rakibi karşısında puanı son dakikalarda kurtardı.

İlk yarının golsüz berabere bittiği karşılaşmada ilk gol 57. dakikada Fabio Quagliarella'dan geldi ve Sampdoria 1-0 öne geçti. Milan, bu gole 87. dakikada Jens Hauge ile cevap verdi. Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika oyunda kaldı.

Şampiyonluk yarışında yara alan Milan bu sonucun ardından puanını 60'a yükseltirken Sampdoria haftayı 36 puanla kapattı.

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