ÖZET | Milan - Napoli maç sonucu: 0-1

Serie A karşılaşmasında Milan, Napoli'yi ağırladı. Lider Inter'in kazandığı günde puan kaybı yaşamak istemeyen Milan, sahadan istediği sonuçla ayrılamadı. Konuk Napoli, Matteo Politano'nun 49. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı. Milan, Ante Rebic'in 90. dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, bu sonuçla 56 puanda kaldı ve lider Inter'in tam 9 puan gerisine düştü. Bir maçı eksik Napoli ise 50 puana yükseldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada oyundan çıktı. Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu Elif Elmas ise oyuna 75'te dahil oldu.